Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı: Sözümüze bir adım daha yaklaştık
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıl mesajında, “2021'de, bu millete verdiğimiz söze bir adım daha yaklaşacak, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağımız güne doğru, bir adım daha atmış olacağız” dedi. Kılıçdaroğlu, mesajını Metin Demirtaş’a ait şiirle noktaladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıl mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu yeni yıl mesajında zor bir yılın geride bırakıldığını belirterek, şunları paylaştı:
“Dünya üzerinde yaklaşık 2 milyon kişinin yaşamına mal olan koronavirüsün, 2021 yılında son bulmasını diliyorum. Başta sağlık çalışanları olmak üzere bu süreçte çalışan herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki 2021 yılı, umutlarımızın yeniden yeşereceği, alçak gönüllülüğün, hoşgörünün, birlikteliğin yılı olacaktır. Sadece kendisi için değil, herkes için adalet isteyenlerin, zulme karşı direnenlerin, demokrasiyi savunanların, işçilerin, ev kadınlarının, apartman görevlilerinin, esnafın, üreticinin yılı olacaktır. Dileğim, 2021 yılında, fikri, irfanı, vicdanı hür gençlerimizin geleceğe umutla bakabilmesini sağlamaktır. O umudu yeşertecek olan yine bizler olacağız. 2021’de, bu millete verdiğimiz söze bir adım daha yaklaşacak, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağımız güne doğru, bir adım daha atmış olacağız.”
Kılıçdaroğlu, demokrasiyi savunanlara umutsuzluğun yakışmayacağını belirterek, şunları kaydetti:
“2021 yılı mesajımı, Metin Demirtaş’a ait şiirle noktalamak istiyorum: 'Çünkü umutsuzluk yasak! Yılgın türküler söylemek de. Çünkü yürüyor umudun ordusu. Umutsuzluğu umutla yenerek' Milletimize söz veriyorum, 2021 yılında umutsuzluğu da yeneceğiz! Bu duygu ve düşüncelerle, Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle yaşamını kaybedenlere Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı, tedavi görenlere de acil şifalar diliyorum. 2021 yılının, başta ülkemiz olmak üzere, tüm dünyaya sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Tüm milletimizin yeni yılını, içtenlikle kutluyorum.”
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek anket
- Sibirya soğukları geliyor: Kar yağışı için tarih verildi
- Selahattin Demirtaş hakkında yeni iddianame hazırlandı
- Dr. Serdar Savaş'tan Çin aşısı için sahtekarlık iddiası
- ''Erkek arkadaşı değil, hırsız''
- İzmir açıklarında deprem!
- Ateş Kara'dan Çin aşısı açıklaması
- CHP'li Girgin HTS kayıtları ve konuşmaları paylaştı
- Yılmaz Özdil'e 'Atatürk'e hakaretten' soruşturma
- BİM'in sansür girişimi ifşa oldu
Video Haberler
- Çıplak vatandaş Yaşasın devrimci gençlik” sloganı attı
- Otobüs şoförünü dövdü: Canım sıkıldığım için saldırdım
- Küçükçekmece'de dehşet anları!
- Polislere hakaret edip, aracına binerek kaçmaya çalıştı
- Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler
- Covid-19 aşıları Sağlık Bakanlığı depolarında
- Öldürülen kadınlar için sokağa çıkan kadınlara gözaltı
- İstanbul'da kız çocuğuna cinsel istismar iddiası
- Sağlık çalışanları isyanda: Artık yeter! Ölüyoruz...
- Pazarda kadına şiddet! Küfürler savurup yumrukladı
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek anket
- Sibirya soğukları geliyor: Kar yağışı için tarih verildi
- Selahattin Demirtaş hakkında yeni iddianame hazırlandı
- Dr. Serdar Savaş'tan Çin aşısı için sahtekarlık iddiası
- ''Erkek arkadaşı değil, hırsız''
- İzmir açıklarında deprem!
- Ateş Kara'dan Çin aşısı açıklaması
- CHP'li Girgin HTS kayıtları ve konuşmaları paylaştı
- Yılmaz Özdil'e 'Atatürk'e hakaretten' soruşturma
- BİM'in sansür girişimi ifşa oldu