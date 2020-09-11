Kiralara pandemi ayarı: İşte artış oranları

11 Eylül 2020 Cuma, 13:24

Gayrimenkul Borsası Gaboras'ın analizine göre, tatilcilerin yoğun, turist oranının yüksek olduğu bölgelerde kiralar yükselişte.

Pandemiden etkilenmeyip kira fiyatları en çok yükselen il yüzde 25 artışla Muğla.

Muğla’yı yüzde 23’lük artışla İstanbul takip ederken, Antalya yüzde 21 oranıyla kira fiyatları en çok artan 3’üncü il konumunda.

Pandemi öncesinde ortalama bin 600 TL bandında seyreden istanbul’daki konut kira fiyatları pandemiyle birlikte 2 bin TL civarına yükseldi.

Analizde ele alınan 20 il arasında pandeminin kira oranlarını etkileyemediği tek il Konya oldu.

Konya 2019 yılında ortalama 700 TL olan kira fiyatını 2020 yılında da koruyarak aynı fiyatta kaldı.

100 metrekare büyüklükteki örnek daire üzerinden hesaplanan değişime göre Adana, kira oranı en çok düşen il oldu. yüzde 25 düşüş yaşayan Adana’yı, yüzde 15 düşüşle Çanakkale, yüzde 14 düşüşle Kayseri takip etti.

Kira bedelleri gerileyen iller, iç göçte, geri dönüşlerde ve emekliler için yeni cazibe alanları haline geldi.