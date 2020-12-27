Kırgız sevgilisi evinde ölü bulunan zanlı, emniyette sorgulanıyor
Antalya'da birlikte yaşadığı Ercan Onaç'ın evinde ölü bulunan Kırgızistan uyruklu Rakhat Kubanychbekova'ın (23) cansız bedeni, yakınlarının alması için morgda bekletiliyor. Gözaltına alınan Onaç'ın ise emniyetteki sorgusu sürüyor.
Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1975 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Turizm sektöründe çalışan Ercan Onaç, Kırgız sevgilisi Rakhat Kubanychbekova ile giriş kattaki daireyi kiraladı.
Çift, önceki gece içki içip, uyudu. Dün öğle saatlerinde uyanan Onaç, Kubanychbekova'yı uyandırmaya çalıştı ancak başaramadı. Paniğe kapılan Onaç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Kubanychbekova'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Rakhat Kubanychbekova'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulaya alınan Ercan Onaç, "Yaklaşık 1 yıldır sevgiliyiz. Sabah uyandığımda üzerinin açık olduğunu fark ettim. Ayağı soğuktu. Üşüdüğünü düşünerek, üzerini örttükten sonra yeniden uykuya daldım. Saat 14.00 gibi uyandığımda öldüğünü fark edip, polisi aradım" dedi.
Ercan Onat'ın, sorgusunun ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.Kırgız Rakhat Kubanychbekova'ın cansız bedeni ise yakınlarının alması için adli tıp morgunda bekletiliyor.
En Çok Okunan Haberler
- Şeref aylığında soy adı yetti
- Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi
- Koca'ya sorusu engellenmişti!
- Nevşin Mengü'den Cavit Çağlar'a 'olay' cevap
- AKP'li Metiner'in hedefi Nagehan Alçı oldu
- Canlı yayında gergin anlar: Hakan Bayrakçı terk etti
- Prof. Dr. Görür'den ilk açıklama
- Aile hekimleri: Buzdolaplarımız dolu
- Yavaş, belediye çalışanlarının yeni maaşlarını duyurdu
- Gökçek'in kol saati gitti, “Kızılca Gün Anıtı geldi
Video Haberler
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
- İsyan eden çiftçiler Erdoğan'a seslendi
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi
En Çok Okunan Haberler
- Şeref aylığında soy adı yetti
- Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi
- Koca'ya sorusu engellenmişti!
- Nevşin Mengü'den Cavit Çağlar'a 'olay' cevap
- AKP'li Metiner'in hedefi Nagehan Alçı oldu
- Canlı yayında gergin anlar: Hakan Bayrakçı terk etti
- Prof. Dr. Görür'den ilk açıklama
- Aile hekimleri: Buzdolaplarımız dolu
- Yavaş, belediye çalışanlarının yeni maaşlarını duyurdu
- Gökçek'in kol saati gitti, “Kızılca Gün Anıtı geldi