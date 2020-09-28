Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov yakalandı

28 Eylül 2020 Pazartesi, 23:13

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudut birliklerimiz tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalanarak Babatorun Jandarma Karakolu'na teslim edildi" ifadeleri kullanıldı.