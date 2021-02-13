Kırtasiye sektörü çalışanlarının zincir market isyanı: Eziliyoruz!

13 Şubat 2021 Cumartesi, 12:53

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yasa teklifine göre, 1500 metrekareden küçük zincir marketlerde sigara ve cep telefonu, elektronik ve beyaz eşya satışı yasaklanacak. Zincir marketler pazar günleri saat 11.00’dan önce açılamayacak. Bakkallar ve zincir marketler arasına 200 metre mesafe kuralı getirilecek. Ancak düzenleme içerisinde kırtasiye ürünleri bulunmuyor.

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Mehmet Helvacıoğlu sektörde yaşanan krize dikkat çekerek kırtasiye ürünlerinin zincir marketlerde satılmaması talebinde bulundu. Helvacıoğlu yaptığı açıklamada faaliyet konusu gıda olan zincir marketlerde kırtasiye ürünlerinin satılması kırtasiye satışı yapmak isteyen perakendecilere haksız rekabete sebebiyet verdiğine dikkat çekti. Helvacıoğlu, “Zincir marketlerde bu ürünlerin satılmasının ticaret etiğine de uygun olmadığı düşüncesindeyiz” ifadelerini kullandı.

"PERAKENDECİ KIRTASİYECİLERİN ARTIK NEFES ALACAK HALİ KALMADI"



Sektör son bir yılda okul kırtasiyesi noktasındaki yüzde 50’nin üzerinde, ofis ürünlerinde ise yüzde 30’dan fazla küçülme yaşadı. Perakendecilerin zincir marketlerin orantısız gücünün altında ezildiğini belirten Helvacıoğlu, ”Kırtasiye ürünü satarak ticaret yapan ve bu şekilde ayakta kalmaya çalışan kırtasiyeci perakendeci meslektaşlarımız zincir marketlerin orantısız gücünün altında ezilmektedir. Ekonomimiz tüm işletmelerimiz ayakta kaldığında ancak güçlü olabilir” dedi.

Helvacıoğlu durumu şöyle özetledi: “Perakendeci kırtasiyeciler yıllık satışlarının yaklaşık yüzde 40’ını, sezonumuz dediğimiz okulların açıldığı Eylül ayında yapıyor. Ancak aynı dönemde zincir marketlerin de kırtasiye ürünleriyle ilgili kampanyalar düzenlenmesi ve yine bu ürünlerin satışını yapması esnafımızı son yıllarda, oldukça olumsuz yönde etkilemiş, adeta canından bezdirdi. Bu durumun yanı sıra salgın sebebiyle yaklaşık bir yıldır kapalı olan okullarımızın sektörümüze etkisi, yapamadığımız sezon satışları ve çalışamadığımız hafta sonları da göz önüne alındığında perakendeci kırtasiyecilerin artık nefes alacak hali kalmadı.”

Kaynak: Birgün