Kırtasiyeci, kantinci ve servisçi nefes bekliyor

27 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bu sektörlere yönelik bir rapor hazırlayarak en az 20 bin kırtasiye, 50 bin kantin işletmesi ve 200 bin servis esnafının alarm verdiğini açıkladı. Ağbaba, söz konusu üç sektöre yönelik acil önlem alınması gerektiğine işaret etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle Mart 2020’den bu yana eğitim-öğretime ara verilirken, 31 Ağustos’ta başlayacağı ilan edilen yeni eğitim-öğretim yılının daha sonra 21 Eylül tarihine ertelendiği hatırlatılan raporda, bu karardan kırtasiyeci, okul servisleri ve kantin işletmecisi esnafının olumsuz etkilendiği belirtildi.

Raporu hazırlayan Ağbaba, “Bu üç sektörü virüs kadar açlık ve yoksulluk da tehdit ediyor. Zor durumda olan 3 sektöre de sıfır faizli ve uzun vadeli kredi desteği sağlanması gerekiyor” dedi.