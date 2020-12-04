Kısıtlama var ama, Cumhuriyet Cumartesi de var!

04 Aralık 2020 Cuma, 14:38

Bu hafta Cumhuriyet Cumartesi'de,

Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen Cumhuriyet Cumartesi'ye konuştu: Alya'yı oynarken kendi yaralarımdan kaçmadım..

Bakımlı olmak abartılı olmak değil: Stil danışmanı Ceylan Atınç'tan şıklık önerileri...

Psikiyatr gözüyle 'Bir Başkadır': Meryem, Sinan, Peri, Ferdi Özbeğen ve diğerleri... Berkun Oya'nın mesajı ne? Dr. Alper Hasanoğlu çok tartışılan dizi 'Bir Başkadır'ı yazdı...

Serra Yılmaz ile aşka, yemeğe, oyunculuğa dair her şey...

Fatih Türkmenoğlu seçti: Avrupa'nın en güzel 10 şehri...

Taylan Kümeli'den şekersiz hayat için ipuçları...

Hepsi ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi'de buluşalım...