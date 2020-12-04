Kısıtlama var ama, Cumhuriyet Cumartesi de var!

Türkiye'de bu hafta sonu başlayacak olan tam kısıtlamalarda da, gazeteniz Cumhuriyet ve Cumhuriyet Cumartesi sizlerle. 28 sayfa olacak gazeteniz Cumhuriyet'le, dolu dolu Cumhuriyet Cumartesi sizleri bekliyor. Bayinizden istemeyi unutmayın.

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2020 Cuma, 14:38
Kısıtlama var ama, Cumhuriyet Cumartesi de var!
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Bu hafta Cumhuriyet Cumartesi'de, 

Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen Cumhuriyet Cumartesi'ye konuştu: Alya'yı oynarken kendi yaralarımdan kaçmadım..

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Hepsi ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi'de buluşalım...


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