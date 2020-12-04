Kısıtlama var ama, Cumhuriyet Cumartesi de var!
Türkiye'de bu hafta sonu başlayacak olan tam kısıtlamalarda da, gazeteniz Cumhuriyet ve Cumhuriyet Cumartesi sizlerle. 28 sayfa olacak gazeteniz Cumhuriyet'le, dolu dolu Cumhuriyet Cumartesi sizleri bekliyor. Bayinizden istemeyi unutmayın.
Bu hafta Cumhuriyet Cumartesi'de,
Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen Cumhuriyet Cumartesi'ye konuştu: Alya'yı oynarken kendi yaralarımdan kaçmadım..
Bakımlı olmak abartılı olmak değil: Stil danışmanı Ceylan Atınç'tan şıklık önerileri...
Psikiyatr gözüyle 'Bir Başkadır': Meryem, Sinan, Peri, Ferdi Özbeğen ve diğerleri... Berkun Oya'nın mesajı ne? Dr. Alper Hasanoğlu çok tartışılan dizi 'Bir Başkadır'ı yazdı...
Serra Yılmaz ile aşka, yemeğe, oyunculuğa dair her şey...
Fatih Türkmenoğlu seçti: Avrupa'nın en güzel 10 şehri...
Taylan Kümeli'den şekersiz hayat için ipuçları...
Hepsi ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi'de buluşalım...
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