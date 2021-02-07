Kısıtlamaya rağmen İstanbul'da sahiller doldu taştı
İstanbul’da havanın güneşli olması nedeniyle vatandaşlar Üsküdar ve Bebek sahiline akın etti. Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymayarak banklarda otururken, bazı vatandaşların da maskesiz olması dikkat çekti.
Havanın sıcak olmasıyla birlikte çok sayıda vatandaş sokağa çıkma kısıtlamasında Üsküdar ve Bebek sahiline akın etti. Salacak sahilini dolduran vatandaşların rahat tavırları ise pes dedirtti.
Bazı vatandaşlar salgına aldırış etmeden yürüyüş yaparken, bazı vatandaşlar ise banklarda oturarak Kız Kulesi'ni seyretti.
Çoğu vatandaşın maske taktığı görülürken, bazı vatandaşlarında maskesiz olması dikkat çekti. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşların yanı sıra birçok vatandaş manzaraya karşı fotoğraf çektirdi. Ayrıca Üsküdar Sahil şeridinde vatandaşlarların araçlarıyla uzun kuyruk oluştu.
İstanbul’un en ünlü sahillerinden biri olan Bebek sahilinde de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen oluşan kalabalık dikkat çekti. Kafe ve restoranların kapalı olması nedeniyle kimi İstanbullular yiyecek ve içeceklerini alıp dışarı çıktı. Kimi vatandaşlar bisiklet sürerken, kimileri çocuklarını alıp parka gittikleri görüldü. Bazı vatandaşların ellerinde kahvelerle yürüyüş yaptıkları da görüntülendi. Yoğunluk oluşan sahilde kimileri maske takıp kurallara uyarken kimileri de maskesiz bir şekilde yürüyüş yaptı.
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