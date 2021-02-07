Kadıköy'de kısıtlamada parka gelenlere ceza yazıldı
Tüm yurtta uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Kadıköy'de bulunan parklarda denetim yapıldı. Yasak olmasına rağmen parkta vakit geçiren vatandaşlara cezai işlem uygulandı. 52 kişiye kişi başı 3 bin 480 liradan toplam 180 bin 960 lira ceza yazıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken parklar doldu taştı. Güneşli havayı gören vatandaşlar aileleriyle birlikte dışarı çıktı.
Kadıköy'de bulunan Göztepe, Özgürlük ve Yoğurtçu parklarına gelenlerin kimi piknik yaptı, kimi çocuklarıyla birlikte parkta vakit geçirdi. Bazı vatandaşların da maskelerini takmadıkları görüldü.
POLİS UYARDI
Polis otosundan yapılan anonslarla parkta bulunan vatandaşlar uyarıldı. Ekipler, izin belgeleri bulunmadığı halde parkta vakit geçiren vatandaşlara cezai işlem uyguladı.
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