KKTC, ‘laiklik’ ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Kuran kurslarını kapatıyor

15 Nisan 2021 Perşembe, 19:19

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Kuran Kursu konusunda sunulan davada Kuzey Kıbrıs Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı.

Hizmet Sendikası (HİZMET-SEN) tarafından devlete açılan dava sonucuna göre, Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasası’na yeni eklenen 8B maddesi yani Din İşleri Komisyonu adında bir komisyonun halk arasında bilinen ismi ile 'Kuran kursu' düzenleme yetkisi elinden alındı.

Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar doğrultusunda Kuran kurslarının faaliyetleri ülkede resmen durduruldu.