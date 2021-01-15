Türkiye, 20 bin doz Sinovac aşısı göndermişti: KKTC'de ilk aşıyı Tatar oldu

15 Ocak 2021 Cuma, 13:35

Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı gönderdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli Türkiye'den gönderilen Sinovac aşısının ilk dozunu vuruldu. Aşının ardından konuyla ilgili Acil Durum Hastanesi’nde açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, “Normal hayata dönmemiz için büyük bir fırsat yakalamış durumdayız.Dünya, aşı bulmakta zorlanıyor. Herkes halkını aşılamak için büyük bir rekabet yaşamaktadır” dedi.

BUGÜNDEN İTİBAREN AŞILAMA BAŞLADI

Ülkede aşılama uygulamasının bugünden itibaren başlayacağı ifade edildi. Aşıların öncelikli olarak 5 bin sağlık çalışanına daha sonra da 65 yaş üstü kişilere yapılacağı ifade edildi. Türkiye dün koronavirüsle mücadele kapsamında KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı göndermişti.



