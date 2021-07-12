KKTC'den Birleşmiş Milletler'e tepki
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı'ndan Birleşmiş Milletlerin (BM) “İyi Niyet Misyonu ve Barış Gücü” rapor taslağına tepki geldi.
KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin BM Güvenlik Konseyi’ne sunmuş olduğu 19 Aralık 2020 ile 18 Haziran 2021 dönemini kapsayan “BM İyi Niyet Misyonu ve BM Barış Gücü Rapor” taslaklarına ilişkin bir değerlendirme yapıldığı aktarıldı.
DETAYLI İTİRAZDA BULUNULACAK
Açıklamada, rapor taslaklarında düzeltilmesi gereken maddi hatalar ve değerlendirmeler bulunduğuna dikkat çekildi. Söz konusu rapor taslaklarının Dışişleri Bakanlığı ile istişare içinde kapsamlı bir şekilde değerlendirileceği belirtilerek, detaylı itiraz ve görüşlerin KKTC New York Temsilciliği aracılığıyla BM Genel Sekreteri’ne iletileceği kaydedildi.
TÜRK TARAFININ POZİSYONUNA DİKKAT ÇEKİLDİ
Açıklamada, yapılan ön değerlendirme sonucuna göre BM’nin “İyi Niyet Misyonu ve Barış Gücü” rapor taslağında Cenevre’de gerçekleşen 5+BM gayriresmi toplantısı bitiminde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından net olarak ifade edilen Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunun yinelendiği hatırlatıldı.
"KAMUOYUNA DETAYLI AÇIKLAMA YAPILACAK"
Açıklamada, raporun ilgili diğer kısımlarında Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunun tam ve doğru olarak yansıtılmamış olmasının göze çarpan önemli bir husus olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, “Kıbrıs Türk tarafının pozisyonu çeşitli seferler istikrarlı bir biçimde BM dahil, tüm muhataplarımıza net olarak izah edilmiştir ve edilmeye devam edilecektir. Söz konusu raporların nihai versiyonlarının ve BM Güvenlik Konseyi kararının yayımlanmasının ardından kapsamlı bir değerlendirme kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.
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