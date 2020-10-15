KKTC'li bakanlardan Türkiye'ye Kapalı Maraş teşekkürü
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, 'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş'ın açılmasının ülkeye ekonomik olarak büyük katkı sağlayacağını belirterek, Türkiye'ye teşekkür etti.
Bakan Taçoy, Kapalı Maraş'ın açılması sürecinde Başbakan Ersin Tatar'ın gösterdiği iradenin önemli olduğunu vurguladı. Kapalı Maraş'ta kimsenin malının gasp edilmediğini, 1974 öncesi sakinlerinin geri döneceğini ifade eden Taçoy "Bizler, uluslararası hukuk çerçevesinde adımlarımızı atmaya devam edeceğiz" dedi.
'BİR MİHENK TAŞI'
KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maraş'ın açılmasının Kıbrıs Türk tarihi açısından bir mihenk taşı olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'ne Kıbrıs Türk halkına verdiği destek için teşekkür ettiğini ifade eden Amcaoğlu, Maraş'ın açılması ile birlikte bölgenin kalkınacağını söyledi.
20 BİN KİŞİ GİRİŞ YAPTI
Kapalı Maraş'ın 8 Ekim'de açılmasıyla birlikte bölgeyi binlerce kişi ziyaret etti. 'Hayalet Şehir'e yedi günde 20 bine yakın kişi giriş yaptı.
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