Son Dakika: Koca'dan kritik aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı aşı uygulamasının önemine bir kez daha dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2021 Perşembe, 10:12
Son Dakika: Koca'dan kritik aşı açıklaması
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür." uyarısı yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür. Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!" ifadesini kullandı.


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