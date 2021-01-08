Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde sandıktan grev çıktı

08 Ocak 2021 Cuma, 10:45

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde 5 bin 700 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi masada bitmeyince AKP’ye yakınlığı ile bilinen HAK-İş’e bağlı Hizmet-İş sendikası üyesi işçiler bugün grev kararı için oy kullandı.

Grev kararı için oy kullanan 2526 işçinin 2482’si greve ‘evet’ dedi. Çıkan bu sonuçla birlikte 1 ay içinde taraflar arasında anlaşma sağlanmazsa işçi sendikası yasal olarak işyerinde greve gidecek.

5 LİRA ZAM TEKLİF EDİLMİŞ

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlaması gereken toplu iş sözleşmesi görüşmeleri pandemi nedeniyle Eylül ayında başladı. Eylül ayında başlayan toplu iş sözleşmesinde işçi sendikası işverene verdiği taslak öneride işçilerin ücretlerine yüzde 25 oranında zam talep etti. Belde A.Ş işçilerin arasında ücret farklarının yüksek olması nedeniyle sendika işçilerinin taban yevmiyelerinin 140 liraya çıkartılmasını istedi. Ancak işveren sendikası bu teklife karşı işçilerin taban yevmiyesini 105 liraya çıkartıp üzerine 5 lira zam yapmayı teklif etti.

YA MASA YA GREV

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, oylama sonucuna ilişkin açıklamasında, "İşçi arkadaşlarımız işveren sendikasının bu katı tutumundan emekçileri rencide eden ücret tekliflerine bu gün grev oylamasında evet diyerek gerekli cevabı vermiş oldular. Emeklerinin, alın terlerinin karşılığını almak, çoluk çocuklarının geleceği içinde güçlü bir irade ortaya koydular. Arkadaşlarımız toplu iş sözleşmesinin yüksek hakem kuruluna göndermemek 2 yıldır yüksek hakem kurulundan gelen yüzde 4'lerle çektiği sıkıntıları tekrar yaşamak için 'greve evet' dediler. Bir anlamda 'Toplu iş sözleşmesini masada bitirin, enflasyonu ve hayat pahalılığı altında eziliyor geçinemiyoruz; bizler için artık bıçak kemiğe dayandı' mesajını vermiş oldular. Bugünden sonra Kocaeli’de örgütlü olduğumuz, devam eden işyerlerindeki toplu iş sözleşmelerini ya masada bitireceğiz ya da grev uygulamasına gideceğiz" dedi.



