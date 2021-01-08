Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde sandıktan grev çıktı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Belde A.Ş bünyesinde çalışan 5 bin 700 işçi, sağlık ve güvenlik personeli için Hizmet-İş sendikası ücretlerde yüzde 25 zam yapılmasını talep etti. Belediye’nin işveren sendikası ise günlük yevmiyeye sadece 5 TL zam önerince, 4 aydır süren toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlanmadığı için grev kararı alındı.
AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde 5 bin 700 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi masada bitmeyince AKP’ye yakınlığı ile bilinen HAK-İş’e bağlı Hizmet-İş sendikası üyesi işçiler bugün grev kararı için oy kullandı.
Grev kararı için oy kullanan 2526 işçinin 2482’si greve ‘evet’ dedi. Çıkan bu sonuçla birlikte 1 ay içinde taraflar arasında anlaşma sağlanmazsa işçi sendikası yasal olarak işyerinde greve gidecek.
5 LİRA ZAM TEKLİF EDİLMİŞ
Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlaması gereken toplu iş sözleşmesi görüşmeleri pandemi nedeniyle Eylül ayında başladı. Eylül ayında başlayan toplu iş sözleşmesinde işçi sendikası işverene verdiği taslak öneride işçilerin ücretlerine yüzde 25 oranında zam talep etti. Belde A.Ş işçilerin arasında ücret farklarının yüksek olması nedeniyle sendika işçilerinin taban yevmiyelerinin 140 liraya çıkartılmasını istedi. Ancak işveren sendikası bu teklife karşı işçilerin taban yevmiyesini 105 liraya çıkartıp üzerine 5 lira zam yapmayı teklif etti.
YA MASA YA GREV
Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, oylama sonucuna ilişkin açıklamasında, "İşçi arkadaşlarımız işveren sendikasının bu katı tutumundan emekçileri rencide eden ücret tekliflerine bu gün grev oylamasında evet diyerek gerekli cevabı vermiş oldular. Emeklerinin, alın terlerinin karşılığını almak, çoluk çocuklarının geleceği içinde güçlü bir irade ortaya koydular. Arkadaşlarımız toplu iş sözleşmesinin yüksek hakem kuruluna göndermemek 2 yıldır yüksek hakem kurulundan gelen yüzde 4'lerle çektiği sıkıntıları tekrar yaşamak için 'greve evet' dediler. Bir anlamda 'Toplu iş sözleşmesini masada bitirin, enflasyonu ve hayat pahalılığı altında eziliyor geçinemiyoruz; bizler için artık bıçak kemiğe dayandı' mesajını vermiş oldular. Bugünden sonra Kocaeli’de örgütlü olduğumuz, devam eden işyerlerindeki toplu iş sözleşmelerini ya masada bitireceğiz ya da grev uygulamasına gideceğiz" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması