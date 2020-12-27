Kocaeli genelinde 2 gün su kesintisi: "Derhal bu yanlıştan dönün!"

27 Aralık 2020 Pazar, 13:22

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU), Türkiye Devlet Demir Yolları’nın (TCDD) Hereke’de yürüttüğü 3’üncü tren hattı inşaatı nedeniyle Yuvacık Barajı’ndan su alan tüm ilçelerde 2 gün boyunca su kesintisi olacağı duyuruldu.

Duyuruda “T.C Devlet Demiryolları’nın Hereke’de yürüttüğü 3’üncü hızlı tren hattı inşaat çalışmaları nedeniyle 28 Aralık Pazartesi akşamı saat 23.00’den 30 Aralık Çarşamba günü saat 23.00’e kadar Yuvacık Barajından beslenen hatlarda 48 saat süre ile su kesintisi yapılacaktır” denildi.

"AKLINIZ NEREDEYDİ?"

Salgın koşullarında yapılacak sözkonusu su kesintisine CHP'den tepki geldi. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, "Tüm kent kamuoyu biliyor ki bu işlem yıllardır seçim dönemi vs. denilerek ertelenmekteydi. Halkı düşünmeyerek yine kolları sıvayanlar koronavirüs salgınının pik yaptığı, önlemlerin arttırıldığı ve hijyenin en önemli olduğu bir dönemde 2 gün boyunca suyu keserek hat taşıma kararı aldı. Bugüne kadar aklınız neredeydi? Derhal bu yanlıştan dönün. Böyle bir süreçte kendi keyfinizce sürekli olarak ertelediğiniz taşıma işini pandemi dönemine getirip, sadece ‘önlem alın' diyerek Kocaeli halkını susuz bırakamazsınız” diye konuştu.

Yıldızlı, Twitter hesabından da "Keyfinizce ertelediğiniz hızlı tren peron inşaatını salgın dönemine denk getirip, Kocaeli'de 48 saatlik su kesintisi kararı alıyorsunuz. Sağlığını göz ardı ettiğiniz bu halktan anlayış beklemeyin. Derhal bu yanlıştan dönün!" çağrısı yaptı.











