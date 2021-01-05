Kocaeli'de bir erkek ayrıldığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yeni yerleştiği evine gelen ayrıldığı erkek tarafından çocuklarının gözü önüne bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
Kadın cinayeti, sabah saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 ay önce ayrıldıkları öğrenilen Sevda Kösecik (33) ile İsa Kösecik isimli erkek arasında tartışma çıktı. İsa Kösecik, eline aldığı bıçakla Sevda Kösecik’i bıçaklayarak öldürdü. Sevda Kösecik kanlar içinde kalırken, İsa Kösecik olay yerinden kaçtı.
ANNELERİNİN BIÇAKLANDIĞINI YAKINLARINA HABER VERDİLER
Annelerinin öldürülmesine tanık olan çocukların, aradığı yakınlarının ihbarı sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sevda Kösecik, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kösecik kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Polis ekipleri İsa Kösecik’i yakalamak için çalışma başlattı.
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