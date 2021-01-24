Koçbaşı ile kapıyı kırıp kumar oynayanları yakaladılar

24 Ocak 2021 Pazar, 23:06

Gebze’de bir iş yerinde kumar oynandığını belirleyen polis, baskın düzenledi. İş yerinin kapısını koçbaşı ile kıran polis, bir odada kumar oynayan 9 kişiye sosyal mesafe, maske takma ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri nedeniyle idari para cezası kesti.

Kumar oynattığı belirlenen bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.