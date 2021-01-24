Koçbaşı ile kapıyı kırıp kumar oynayanları yakaladılar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, kapıyı koçbaşı ile kırarak içeriye giren polis, kumar oynayan 9 kişiyi suçüstü yakaladı. 9 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza kesildi.

DHA
24 Ocak 2021 Pazar, 23:06
Koçbaşı ile kapıyı kırıp kumar oynayanları yakaladılar
Abone Ol google-news

Gebze’de bir iş yerinde kumar oynandığını belirleyen polis, baskın düzenledi. İş yerinin kapısını koçbaşı ile kıran polis, bir odada kumar oynayan 9 kişiye sosyal mesafe, maske takma ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri nedeniyle idari para cezası kesti.

Kumar oynattığı belirlenen bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı. 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler