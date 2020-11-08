Kölelik tasarısına 'Doğu Akdeniz'li yanıt: Vatan önce emektir, emekçinin hakkıdır!
Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller, çalışanların kıdem ve ihbar tazminatı ile iş güvencesi hakkına darbe vuracak 'torba yasa' teklifine iktidarın 'Doğu Akdeniz' iddiası üzerinden tepki verdi.
AKP'nin çalışanların haklarında büyük kayıplara neden olacak düzenlemeler içeren 'torba yasa' teklifine tepkiler sürüyor.
Meclis'e sunulan teklif için sosyal medyada da "#KıdemTazminatımaDokunma" etiketi altında tepki mesajları paylaşılıyor.
Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller de Twitter hesabından teklife tepki göstererek "Emekçinin kıdem tazminatına el koyan bir iktidarın "Doğu Akdeniz'de vatan savaşı veriyorum" iddiası, boş propagandadan ibarettir. Çünkü vatan önce emektir, emekçinin hakkıdır! #KıdemTazminatımaDokunma" ifadelerini kullandı.
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