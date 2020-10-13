Kolombiya'da kullanıma sunulan yeni Kovid-19 kaskları ilgi çekti

Kolombiya'da yeni tip koronavirüse karşı korunmak için üretilen ve astronot başlıklarını anımsatan kask ilgi gördü.

AA
13 Ekim 2020 Salı, 11:07
Kolombiya'da kullanıma sunulan yeni Kovid-19 kaskları ilgi çekti
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Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, mühendis girişimciler yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında, yüzü bir balon şeklinde kaplayarak nefes almayı kolaylaştıracak yeni bir kask ürettiler.

Astronotların kullandığı kasklara benzerliği bulunan ve 650 gram ağırlığındaki bu ürün, filtreli ve yaklaşık 6 saat çalışan bir lityum pil ile çalışıyor. Ürün dış görünüşü itibariyle de çocuklar tarafından da ilgi gördü. 


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