Kolombiya'da kullanıma sunulan yeni Kovid-19 kaskları ilgi çekti
Kolombiya'da yeni tip koronavirüse karşı korunmak için üretilen ve astronot başlıklarını anımsatan kask ilgi gördü.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, mühendis girişimciler yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında, yüzü bir balon şeklinde kaplayarak nefes almayı kolaylaştıracak yeni bir kask ürettiler.
Astronotların kullandığı kasklara benzerliği bulunan ve 650 gram ağırlığındaki bu ürün, filtreli ve yaklaşık 6 saat çalışan bir lityum pil ile çalışıyor. Ürün dış görünüşü itibariyle de çocuklar tarafından da ilgi gördü.
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