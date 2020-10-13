Kolombiya'da kullanıma sunulan yeni Kovid-19 kaskları ilgi çekti

13 Ekim 2020 Salı, 11:07

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, mühendis girişimciler yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında, yüzü bir balon şeklinde kaplayarak nefes almayı kolaylaştıracak yeni bir kask ürettiler.

Astronotların kullandığı kasklara benzerliği bulunan ve 650 gram ağırlığındaki bu ürün, filtreli ve yaklaşık 6 saat çalışan bir lityum pil ile çalışıyor. Ürün dış görünüşü itibariyle de çocuklar tarafından da ilgi gördü.

