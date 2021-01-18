Kolombiyalı uzmanlar, Pablo Escobar'ın yasa dışı ithal ettiği 'kokain su aygırlarının' öldürülmesini istiyor

18 Ocak 2021 Pazartesi, 11:40

Kolombiya bataklıkları, uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın 1980'lerin sonunda yasa dışı ithal ettiği bu dev memelilere ev sahipliği yapıyor.

Escobar 1993'te vurularak öldürüldüğünde Kolombiya hükümeti, uyuşturucu baronunun kişisel hayvanat bahçesinin de dahil olduğu malikanesinin kontrolünü ele geçirmişti.

Hayvanların çoğu yurtdışına gönderilirken, 4 suaygırı bir gölette kendi başlarına bırakılmıştı. Şimdiyse ülkede, hipopotam diye de bilinen bu hayvanlardan onlarcası yaşıyor.

Independent Türkçe'nin aktradığına göre; toplam suaygırı sayısının 80 ila 100 olduğu tahmin ediliyor. Bu da onları tüm gezegendeki en büyük istilacı tür yapıyor. Sayının 2040'a kadar bin 500'e çıkacağı düşünülüyor.

Bilim insanları o tarihe kadar su aygırlarının yarattığı çevresel etkilerin geri döndürülemez seviyeye geleceğini ve sayılarının kontrol altına alınmasının imkansızlaşacağını ifade ediyor.

Daily Telegraph'a konuşan Ekolog Nataly Castelblanco-Martínez, "Suaygırı vurma fikrinden kimse hoşlanmaz ama başka hiçbir stratejinin işe yaramayacağını kabul etmeliyiz" diyor.

Su aygırları, Afrika'daki doğal yaşam alanlarında uzun kuraklık mevsimini su birikintilerine dönüşen nehirlere erişmek için yarışarak geçiriyor. Bu da onları hastalıklara ve avcılara karşı görece savunmasız kılıyor.

Kolombiya'da ise yağmur düzenli yağdığı için su aygırları herhangi bir sorunla karşılaşmıyor. Uzmanlar, Kolombiya'da su aygırlarının daha fazla üreyeceğine inanıyor.

İşte bu nedenle su aygırları bölgeye özgü yaban hayatıyla rekabet ediyor ve su yollarını kirleterek ekolojik bir tehdit oluşturuyor. Zira su aygırlarının atıkları zehirli ve insanlar dahil diğer türlere zarar verebilecek tehlikeli bakteriler taşıyor.

Çevre uzmanları, uzun süredir su aygırlarını kısırlaştırmaya çalışıyor ama tek bir hayvanı izleyip yakalamak üç ayı bulabiliyor. Bu nedenle söz konusu prosedürün kolay olmadığıbelirtiliyor.

Yerel halk ve çevrecilerse bu hayvanları bölgenin maskotları olarak görüyor. Örneğin, Puerto Triunfo kasabasındaki hediyelik eşya dükkanlarında suaygırı şeklinde ürünler satılıyor.

Dr. Castelblanco-Martínez, diğer seçeneklerin değerlendirilmesi için çok geç kalındığını ve artık tek seçeneğin öldürmek olduğunu söylese de hükümetin görevlendirdiği korumacı Echeverri Lopez, bu fikre katılmıyor:

"Başka bir çözüm olmalı. Bu su aygırları artık yerel kimliğin parçası oldu. Ama zaman tükeniyor."