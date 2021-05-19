Komiser, görevi başında yaşamına son verdi
Bartın Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir komiser, gece nöbeti sırasında, göğsüne dayadığı tabancasını ateşleyerek yaşamına son verdi.
Bartın Muhabere ve Elektronik Şube Müdürlüğü'nde komiser olan Bülent K. (45), saat 02.00 sıralarında, İl Emniyet Müdürlüğü binasında nöbetteyken, göğsüne dayadığı tabancasını ateşledi.
Silah sesini duyan mesai arkadaşları, odasına çıktıkları Bülent K. için sağlık ekibi çağırdı. Binaya gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Bülent K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bülent K.'nin, bir süre önce boşandığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Bülent K.'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Sivas’a gönderilecek.
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