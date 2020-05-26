Komşu kavgasında ölen gelin ve kayınpederi toprağa verildi
Bartın'da komşular arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden gelin ile kayınpederinin cenazesi defnedildi.
Kozcağız beldesi Yeni Şar Mahallesi'nde çıkan kavgada yaşamını
yitiren Celal G. (67) ile gelini Selda G'nin (45) cenazesi, yakınları tarafından
morgdan alınarak cenaze aracıyla evlerinin önüne getirildi.
Burada Kur'an-ı Kerim okunması ve helallik alınmasının ardından Celal
G. ile Selda G'nin cenazesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri ve
sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aynı mahalledeki aile mezarlığında jandarma
ekiplerince alınan güvenlik önlemi doğrultusunda az sayıda kişinin katılımıyla
toprağa verildi.
Komşularına ateş ettikten sonra intihar girişiminde bulunan Mustafa G'nin
ise yoğun bakımda tedavi altında olduğu, kavgada yaralanan Döndü G'nin
normal serviste tedavisinin devam ettiği, Bilal G'nin ise taburcu edildiği
öğrenildi.
Video Haberler
- 'Tarlam' dediği ormanlık arazi elinden alınınca ağladı
- AKP'li meclis üyesinin CHP'li üyeye saldırı görüntüleri
- Polisten yurttaşlara sitem: Biz Yunan polisi miyiz?
- Ronaldo'dan basket şov! Ayağıyla attı gündem oldu
- Show Haber ekibine Büyükçekmece'de saldırı!
- Mersin’de yerli buğday üretimi teşvik ediliyor
- D-100'de nefes kesen kovalamaca... Böyle yakalandılar
- Ağrı'da inanılmaz anlar! Her şey bir anda oldu
- Ayıyla karşılaşan çocuğun videosu izlenme rekoru kırdı
- Plajda 'sosyal mesafe' kavgası kamerada