Komşu'daki deprem Edirne'yi de salladı

Bulgaristan Haskovo bölgesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Edirne'de de hissedildi.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2020 Cuma, 14:08
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Bulgaristan'ın Haskovo bölgesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Edirne'de de hissedilen deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

Saat 13:00'te meydana gelen deprem, AFAD verilerine göre 7.22 kilometre olarak ölçüldü. 


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