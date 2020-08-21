Komşu'daki deprem Edirne'yi de salladı
Bulgaristan Haskovo bölgesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Edirne'de de hissedildi.
Bulgaristan'ın Haskovo bölgesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Edirne'de de hissedilen deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu.
Saat 13:00'te meydana gelen deprem, AFAD verilerine göre 7.22 kilometre olarak ölçüldü.
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