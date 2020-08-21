Komşu'daki deprem Edirne'yi de salladı

21 Ağustos 2020 Cuma, 14:08

Bulgaristan'ın Haskovo bölgesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Edirne'de de hissedilen deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

Saat 13:00'te meydana gelen deprem, AFAD verilerine göre 7.22 kilometre olarak ölçüldü.