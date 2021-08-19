Kontrolden çıkan TIR devrildi, karayolu kilitlendi

19 Ağustos 2021 Perşembe, 19:31

Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Kantarkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bingöl- Erzurum Karayolunda seyir halinde ve sürücüsü öğrenilemeyen 58 TE 626 plakalı yem yüklü TIR, kontrolden çıkarak yan yattı.



Kaza ile birlikte araçtaki yemler yola savrulurken, sürücü yara almadan kazayı atlattı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.