Konut satışları üst üste 4 aydır geriliyor
Türkiye genelinde konut satışları 2020 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 azalarak 112 bin 483 oldu. Ekim ayında da yüzde 16,3 gerileyen konut satışları, üst üste 4 aydır geriliyor.
Türkiye genelinde konut satışları 2020 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 azalarak 112 bin 483 oldu. Temmuz ayında 229 bin ile tüm zamanların en yüksek aylık satış rakamına ulaşan konut sektörü, kredi faizlerindeki artışın etkisiyle üst üste 4 ayında da gerilemiş oldu.
Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 158 konut satışı ve %18,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin 710 konut satışı ve %9,5 pay ile Ankara, 6 bin 574 konut satışı ve %5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 23 konut ile Hakkari ve 78 konut ile Bayburt oldu.
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