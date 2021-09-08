Konyaspor Ahmed Hassan’ı kadrosuna kattığını duyurdu
Konyaspor, Olympiakos’tan Mısırlı golcü Ahmed Hassan’ı renklerine bağladı.
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Yunan takımı Olympiakos’tan Mısırlı futbolcu Ahmed Hassan’ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Ahmed Hassan, Konya Büyükşehir Stadyumu’nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Bir dönem Portekiz temsilcisi Braga kulübünde de oynayan Hassan, Konyaspor’da 9 numaralı formayla mücadele edecek.
Ahmed Hassan imza töreni sonrası yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, “Yeni bir sayfa açmış oluyorum. Taraftarımızın oldukça ateşli olduğunu biliyorum. Üzerime düşen vazifeyi yerine getirip, elimden geldiği kadar gol atarak Konyaspor’u başarıya ulaştıracağız. Her forvetin aklında elbette belli bir gol atma hedefi vardır. Geçen sene attığım 15 golü bu sene geçmek istiyorum. Bu sayede takımımım galibiyetlerine katkı sağlamak istiyorum" dedi.
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