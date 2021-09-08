Köprüler, DMD hastalığına dikkat çekmek için aydınlatıldı

08 Eylül 2021 Çarşamba, 06:09

İstanbul'un simgelerinden olan Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri dün akşam saatlerinden itibaren DMD Farkındalık Günü nedeniyle mavi ve kırmızı renklere büründü.

DMD HASTALIĞI NEDİR?



DMD çocuklarda 3 ila 5 yaşları arasında ortaya çıkan, ilerleyici kas yıkımı ve zayıflığına neden olan genetik bir hastalıktır. DMD kas hastalığında distrofin geninde bulunan bir mutasyon sonucu, distrofin proteini sentezlenemez. Bu protein kasların bütünlüğünü sağlamakla görevlidir.





