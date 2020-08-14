Koray Aydın'dan MHP'ye 'evine dön' yanıtı

14 Ağustos 2020 Cuma, 11:20

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Meral Akşener'e yönelik 'evine dön' çağrısıyla ilgili konuştu.

Partisine oy verenlere ilişkin "Şu anda Türkiye'de en istekli, en arzulu, en heyecanlı tabana biz sahibiz" diyen Aydın, "Seçim ister bugün ister yarın olsun. Şu an itibarıyla sandık görevlilerini belirleme, onların eğitimleri konusunda yoğun bir faaliyet var. Olacakmış gibi çalışıyoruz ama bunu seçime bağlı olarak yapmıyoruz. Zaten planlamıştık, yapacaktık. Sandık görevlilerini çok sıkı eğiteceğiz." diye konuştu.

"SİGORTASI ATMIŞ BİR KİTLE VAR"

Aydın, erken seçim olup olmayacağı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"Türkiye'de sigortası atmış bir kitle var. Ne parti görüyor ne şu ne bu. Onlar bir ceza kesmeye hazırlanıyorlar. Erken seçim olur mu? Bu yıl olabileceğini düşünmüyorum ama fark etmez ne zaman istiyorlarsa yapsınlar. 24 Haziran'daki seçim kararı da 'seçimler zamanında olacak' denildikten bir hafta sonra alındı."

"MHP BİZİ DAVET EDECEK DURUMDA DEĞİL"

Koray Aydın, Akşener'in, Bahçeli'nin çağrısına verdiği cevabı anımsatarak şunları kaydetti:

"Şu anda anketlerde oy oranımız MHP'den yüksek. Daha çok oy aldığımız görünüyor. Bizi davet edecek durumda değil. Kendinden şu anda oy olarak yüksek görünen bir partiye 'gel buraya' diyemezsin. Devlet Bey o açıklamayı yaptıktan bugüne kadar bize internet üzerinden 3 bin 800 üye geldi. MHP içinde olup kızanlardan ayrılanlar olduğunu düşünüyorum."







