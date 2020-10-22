Koronavirüs aşı deneylerine gönüllü katılan doktor yaşamını yitirdi

22 Ekim 2020 Perşembe, 18:43

Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı, Oxford koronavirüs aşı denemelerine katılan Brezilya’dan bir gönüllünün yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yaşamını yitiren gönüllünün 28 yaşındaki doktor João Pedro Feitosa, ölüm nedeninin ise ‘Covid-19’dan kaynaklanan komplikasyonlar’ olduğu belirtildi.

ÖLÜMÜN AŞIDAN KAYNAKLI OLUP OLMADIĞI NETLİK KAZANMADI

Anvisa, 19 Ekim’de yaşamını yitiren Feitosa’nın ölüm sebebinin henüz belli olmadığını, araştırmanın devam ettiğini ve “ChAdOx1 nCoV-19” adlı aşı adayının deneylerine devam edileceğini bildirdi. Ölümün aşıdan kaynaklı olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı. Netleşmesinin ardından AstraZeneca’nın ise konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

AŞI DENEMELERİNE DEVAM

İngiltere’de Oxford Üniversitesi ile birlikte koronavirüs aşı çalışmalarına devam eden AstraZeneca, daha önce klinik denemeler sırasında ‘bir gönüllüde’ beklenmeyen yan etkilerin ortaya çıkmasından sonra aşının denemelerine ara verildiğini açıklamıştı. Oxford Üniversitesi, daha sonra yaptığı açıklamada koronavirüs aşısının denemelerine devam edileceğini duyurmuştu.