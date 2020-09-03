‘Koronavirüs aşısının faz 3 aşaması Türkiye'de yapılacak'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Bakanlık’ta TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman’ı ağırladı. İkili koronavirüse yakalanan sağlıkçı sayısının artması ve salgının Türkiye’deki geldiği durumu ele aldı. Görüşme sonrasında basın açıklaması yapan Adımayan, “Sağlık Bakanının TTB’ye randevu verdiğini öğrendik. Bugün icabet ettik. Biz uzmanlık dernekleriyle gelip, pandeminin Türkiye’de geldiği durumla ilgili önerilerimizi vermek istemiştik. Önümüzdeki hafta bu toplantı gerçekleşecek. Görüşmede pandeminin geldiği son durumu, virüsün hızlı şekilde yayıldığını ve pandeminin kontrolden çıktığı konusunda fikirlerimizi ilettik” diye konuştu.

Adıyaman, aile sağlığı merkezlerinde çalışan hekimlerin hastalandıkları zaman raporlu olmalarına rağmen maaşlarından kesintiler olduğunu vurgulayarak, “Görüşme sonunda bunun en kısa zamanda halledileceğini öğrendik” dedi. Koronavirüsle mücadele eden hekimlerin ücreti konusunda 1 Ağustos itibariyle düzenleme yapıldığını öğrendiklerini aktaran Adıyaman, pandemi konusunda Sağlık Bakanlığı’ı uyarmaya devam edeceklerine dikkat çekti.

TTB Koronavirüs İzleme Kurulu üyesi Özlem Azap, görüşmede sağlık çalışanların ön planda olduğunu kaydederek, “Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarının durumunun meslek hastalığı kapsamında değerlendirilmesini diğer bakanlıklara iletileceğini anlattı Sayın Sağlık Bakanı. Önümüzdeki döneme bu sürecin takipçisi olacağız. Koronavirüse ilişkin tarama testleriyle ilgili çalışma yürütüleceğini ve hazırlık yapılacağını paylaştı. Sağlık çalışanlarının tükenmişlik durumuna gelmesine ilişkin gözlemlerimizi ilettik. Sağlık çalışanlarının koruyucu malzeme ve çalışma saatlerini düzenlenmesine ihtiyacı olduğunu anlattık” ifadelerini kullandı.

‘FAZ 3 AŞAMASI TÜRKİYE’DE YÜRÜTÜLECEK’

Azap, Bakan Koca’nın kişisel koruyucu malzeme teminiyle ilgili sıkıntı yaşanmayacağı yönündeki sözünü aktararak, grip aşısı konusunda şunları belitti:

“Sağlık Bakanı grip aşısının temini konusunda sıkıntı yaşanmayacağını ifade etti. Daha fazla sayıda temin edileceğini söyledi. Başta risk altındaki grup olmak üzere aşılama çalışmalarının önümüzdeki haftalarda başlayacağını iletti. Koronavirüs aşısına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Türkiye’de bazı çalışmalar olduğunu, yurtdışında faz 3 aşamasında olan çalışmaların da Türkiye’de yürütüleceğini öğrendik.”

"RAKAMLARIN İNANDIRICI OLMADIĞINI SÖYLEDİK"

Adıyaman Sağlık Bakanlığı’nın verileriyle ilgili de görüştüklerini ve Bakan Koca’nın bir takım açıklamalarda bulunduğunu aktararak, “Rakamların inandırıcı olmadığını ve valilerin söylediklerinden bunu çıkardığımızı söyledik. Bakan bu konuda fazla yorum yapmadı” ifadelerini kullandı.