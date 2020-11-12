Koronavirüs aşısının yüzde 80'ini ABD, İngiltere ve AB ülkeleri aldı

Birleşik Krallık merkezli Global Justice Now isimli bir kuruluş, ilaç şirketi Pfizer ve ortağı BioNTech'in ürettiği yüzde 90'dan fazla etkili olan deneysel koronavirüs aşısının yüzde 80'inin ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği tarafından alındığını açıkladı.

ANKA
12 Kasım 2020 Perşembe, 23:48
Koronavirüs aşısının yüzde 80'ini ABD, İngiltere ve AB ülkeleri aldı
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Kendilerini daha adil ve eşit bir dünya yaratmak için çalışan bir sosyal adalet kuruluşu olarak tanımlayan Global Justice Now, ABD ilaç devi Pfizer  ve BioNTech ortaklığıyla geliştirilen deneysel koronavirüs aşısında, Avrupa Birliği'nin 300 milyon, ABD'nin ise 600 milyon dozluk aşıyı garantiye aldığını ve Birleşik Krallık'ın da 40 milyon dozluk ön sipariş verdiğini öne sürdü. Kuruluş, aşıyı tedarik eden ülkelerin, dünya nüfusunun sadece yüzde 14'ünü oluşturduğu konusunda uyardı. 

Global Justice Now'un yöneticisi Nick Dearden, konuya ilişkin, "İlaç sisteminin ne denli eşitsiz olduğuna dair daha net bir örnek göremezsiniz. Bazıları milyarlarca pound kazanırken, diğerleri tedaviye gücü yetmediği veya satın alacakları bir ilaç kalmadığı için ölüyor. Bu değişmeli" dedi. Dearden, "Aşı milliyetçiliğine son verilmeli ve acil olarak adil bir şekilde herkese yeterli tedarikin sağlanması zorunludur. Bu büyük şirketlerin ilaçlarımız üzerindeki baskınlığını kırmazsak adaletsizlik devam edecek" ifadelerini kullandı. 

Pfizer, ilk aşamada herkese yetecek miktarda aşı bulunmayacağını, 2020 yılı içinde 50 milyon doz aşı üretmeyi beklediğini, bunun da 25 milyon kişiyi aşılamak için yeterli olduğunu belirtmişti. 


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