Koronavirüs hastası, oda arkadaşını oksijen tüpüyle öldürdü
ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki bir hastanede tedavi gören Covid-19 hastası, oda arkadaşını oksijen tüpüyle vurarak öldürdü.
Fotoğraf: Temsili
ABD'nin Lancaster kentinde Antelope Valley Hastanesi’nde aynı odayı paylaşan ve birbirini tanımayan iki hasta Covid-19 tedavisi görüyordu.
New York Post'un haberine göre, hastalardan biri olan Jesse Martinez (37), 17 Aralık’ta, 82 yaşındaki oda arkadaşının dua etmeye başlamasının üzerine sinirlenerek, oksijen tüpüyle saldırmaya başladı.
Olayın ardından açıklamada bulunan polis, Martinez'in yaşlılara kötü davranma, nefret suçu ve cinayetten yargılanacağını belirtti.
1 milyon dolar (yaklaşık 7 milyon 650 bin TL) kefalet ücreti belirlenen Martinez 28 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.
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