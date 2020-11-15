Koronavirüse yakalanan CHP'li vekillerden yeni haber

15 Kasım 2020 Pazar, 22:59

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal ve CHP Antalya eski Milletvekili Devrim Kök'ün hastalığı atlattığı öğrenildi.

Serkan Topal hastalığı yendiğini sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklama ile duyurdu:

"Ailem ile birlikte Covid-19 virüsünü şükürler olsun atlattık. Bu süreçte desteğini esirgemeyen, duaları ile yanımızda olan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ

CHP Antalya eski Milletvekili Devrim Kök, 11 Kasım tarihinde hastalık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dostlara duyurumdur... Dualarınız için çok teşekkür ederim. Allah'ıma çok şükür sonucumuz negatif ve bütün değerlerimiz normale döndü. İki gündür normal odadayız. Taburcu olmayı bekliyorum. En kısa süre içerisinde yüzyüze görüşmek dileğiyle" demişti.

Devrim Kök'ün hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

KORONAVİRÜSÜ YENDİ

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in de son yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı, Tekin'in de koronavirüsü yendiği öğrenildi.