Koronavirüse yakalanan çift 1 hafta arayla yaşamını yitirdi

İzmit'te, koronavirüs tedavisi gören Havva (73) ve İsmail (73) Özden çifti, 1 hafta arayla yaşamını yitirdi.

(DHA)
26 Kasım 2020 Perşembe, 12:07
Koronavirüse yakalanan çift 1 hafta arayla yaşamını yitirdi
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İzmit'in Bekirpaşa Mahallesi'nde oturan Havva Özden ve eşi İsmail Özden, koronavirüse yakalanarak, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede tedavi gören İsmail Özden, geçen hafta yaşamını yitirdi.

Tedavisine devam edilen Havva Özden ise eşinden 1 hafta sonra yaşamını yitirdi. 2 çocuk sahibi oldukları öğrenilen çiftin cenazeleri, Kandıra ilçesindeki Hüdaverdiler Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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