Koronavirüse yakalanan çift 1 hafta arayla yaşamını yitirdi
İzmit'te, koronavirüs tedavisi gören Havva (73) ve İsmail (73) Özden çifti, 1 hafta arayla yaşamını yitirdi.
İzmit'in Bekirpaşa Mahallesi'nde oturan Havva Özden ve eşi İsmail Özden, koronavirüse yakalanarak, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede tedavi gören İsmail Özden, geçen hafta yaşamını yitirdi.
Tedavisine devam edilen Havva Özden ise eşinden 1 hafta sonra yaşamını yitirdi. 2 çocuk sahibi oldukları öğrenilen çiftin cenazeleri, Kandıra ilçesindeki Hüdaverdiler Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
En Çok Okunan Haberler
- Acaba daha ne saçmalıklar göreceğiz?
- Emine Erdoğan: Mafya babaları, zorbalar rol model olamaz
- Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti!
- Altaylı'dan 'Pelikan' tepkisi: Bu yüzden mi verildi?
- Babacan, Bahçeli için 'yaş sınırı' istedi
- Bülent Arınç’ı bırak, Fatih Ürek’e bak
- Koca: Üçüncü zirveyi yaşayan illeri açıkladı
- Koca bir süredir açıklanmayan 'vaka' sayılarını açıkladı
- 270 yıllık çeşmenin kitabesine babasının adını yazdırdı
- Türkiye korona verilerinde Avrupa'da 1'inci sıraya çıktı
Video Haberler
- Koronavirüslü otobüs şoförü ortalığı birbirine kattı
- İstanbul'da korku dolu anlar!
- Fiyatı 200 liradan 80 liraya düştü
- AKP'li başkandan lüks araçlı yardım şovu!
- Bodrum Belediyesi'nden şiddete karşı kısa film
- Anket şirketi başkanından Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Koronavirüsü yendi, ne tükettiğini tek tek saydı
- Temel Karamollaoğlu'ndan Bülent Arınç yorumu
- Rabia Naz' ve 'Çorlu tren katliamı' sahnesi gündem oldu
- CHP'li Engin Özkoç: Damadın peşinden gidiniz!
En Çok Okunan Haberler
- Acaba daha ne saçmalıklar göreceğiz?
- Emine Erdoğan: Mafya babaları, zorbalar rol model olamaz
- Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti!
- Altaylı'dan 'Pelikan' tepkisi: Bu yüzden mi verildi?
- Babacan, Bahçeli için 'yaş sınırı' istedi
- Bülent Arınç’ı bırak, Fatih Ürek’e bak
- Koca: Üçüncü zirveyi yaşayan illeri açıkladı
- Koca bir süredir açıklanmayan 'vaka' sayılarını açıkladı
- 270 yıllık çeşmenin kitabesine babasının adını yazdırdı
- Türkiye korona verilerinde Avrupa'da 1'inci sıraya çıktı