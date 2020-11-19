Koronavirüse yakalanan Şener Şen'den yeni haber

19 Kasım 2020 Perşembe, 22:03

Türk Sineması’nda pek çok önemli yapımda rol alan ve son dönemde de tiyatro sahnesinde izleyicisi ile buluşan Şener Şen, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre koronavirüs testi pozitif çıkan 78 yaşındaki Şen, tedavi altına alınmıştı. Usta oyuncudan bugün güzel haber geldi ve taburcu olduğu öğrenildi.