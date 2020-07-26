Koronavirüste ikinci dalga mı?

26 Temmuz 2020 Pazar, 08:41

İspanya'da özellikle ülkenin doğusundaki Katalonya ve Aragon özerk bölgelerinde yoğunlaşan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında artan yeni vakalar, Avrupa'nın diğer ülkelerinde endişe yaratmaya başladı.

Fransa'nın ardından Belçika da vatandaşlarına Katalonya'ya gitmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Belçika Dışişleri Bakanlığının güncellediği Covid-19 ile ilgili tavsiyelerin olduğu sayfada, İspanya'nın Katalonya bölgesinde bulunan Lleida ve Aragon bölgesindeki Huesca kentlerine gidişlerin zorunluluk gerektirmeyen durumlarda yasaklandığı belirtildi.

Ayrıca bu iki kentten Belçika'ya gelenlerin de tedbir amacıyla 14 gün karantinada tutulacakları kaydedildi.

Fransa Başbakanı Jean Castex de dün yaptığı açıklamada, vatandaşlarına Katalonya bölgesinde gitmemeleri tavsiyesinde bulunarak, Fransa-İspanya sınır geçişlerinde yeni kısıtlamaların getirilmesi için İspanyol hükümeti ile görüşmeler yapıldığını söylemişti.

Diğer yandan Katalonya özerk yönetimi, son 24 saatte bölgesinde Covid-19'da 1493 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Katalonya'da mevcut durumda 71'i yoğun bakımda olmak üzere Covid-19 teşhisi konulan 300'den fazla kişinin tedavisine hastanede devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

İspanya'da bugün itibarıyla yaklaşık 300 yerde aktif durumda Covid-19 vakaları bulunurken, Aragon, Katalonya, Madrid, Navarra, Bask ve Endülüs bölgelerinde salgının artış hızı dikkati çekiyor.

İspanya Sağlık Bakanlığının cuma günü açıkladığı son verilere göre Covid-19'dan şimdiye kadar ülke genelinde 28 bin 432 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 272 bin 421 olarak bildirilmişti.

KORONAVİRÜS ETKİSİZLEŞTİREN MASKE

Portekiz'de bazı akademisyen, bilim merkezleri ve şirketlerin iş birliğinde yürütülen çalışmalarda, yeni tip koronavirüsü (Covid-19) etkisizleştirdiği öne sürülen ilk maskenin geliştirildiği bildirildi.

Lizbon'daki Joao Lobo Antunes Moleküler Tıp Enstitüsü tarafından basına yapılan açıklamada, "MOxATech" olarak adlandırılan ve nisan ayından bu yana satışta olan maskenin yapılan bir dizi testten sonra Covid-19 virüsünü etkisizleştirme özelliği olduğunun şimdi ortaya çıktığı duyuruldu.

Verilen bilgilerde, maskede kullanılan tekstil malzemesinin ve koruyucu ekipmanın, teması halinde virüsü etkisizleştirme özelliğine sahip olduğunun yapılan analizlerin ardından yeni belirlendiği ifade edildi.

Enstitüde görevli olan ve yapılan testleri koordine eden virolog Pedro Simas, "Maskede kullanılan kumaş ile belirli oranda virüs içeren bir solüsyonu temasa geçirip, belirli zaman aralıklarında virüsün etkinliği analiz edildi. Maske, 50 kez yıkanmasından sonra bile SARS ve Covid-19'u etkisiz hale getirmeye devam etti. Virüsün maske ile temasından bir saat sonra etkisini yüzde 99 azalttığı gözlemlenmiştir" dedi.

Lizbon'daki enstitüden önce Fransa'nın Lille kentindeki Pasteur Enstitüsü'nün de maskede kullanılan malzemelerle ilgili farklı testler yapıldığı ve maskenin, H1N1 (Domuz gribi), Korona-type ve Rota virüsleri üzerinde de etkili olduğunun onayının alındığı bildirildi.

Su geçirmezlik ve tekrar kullanılma özellikleri olan, farklı katmanları birleştiren teknik bir kumaşla geliştirilen maskenin MO adlı Portekiz markası tarafından tüm dünyaya satılmaya başlandığı bilgisi paylaşıldı.



İTALYA'DAN KÖTÜ HABERLER GELİYOR

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 5 artarak 35 bin 102'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 aydır devam eden Covid-19 salgınına ilişkin son bilgileri açıkladı. Salgın başından bugüne kadar Covid-19 bulaşanların toplam sayısı 245 bin 864'e ulaştı. Son 24 saatte 275 yeni vaka kaydedildi. Ülkede 4 gün üst üste, günlük yeni vaka sayısı 250 eşiğinin üzerine çıktı.

Ülkedeki aktif vaka sayısı, yeni vakalardaki artışın da etkisiyle 12 bin 442'ye yükseldi. Yoğun bakımdakilerin sayısı ise 41 olarak kaydedildi. İyileşenlerin sayısı bugün 128 artışla 198 bin 320 oldu. Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte sadece 5 artarak 35 bin 102'ye yükseldi. İtalya'da bugüne kadar 6 milyon 520 bin 46 test yapıldı.

Bu arada, İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyadaki yeni vakaların sayısı endişe verici şekilde artışını sürdürüyor. Dün sadece 24 saatte 284 bin 196 pozitif vaka kaydedildi. Biz ülkemizi, kötüleşen uluslararası bağlamda korumalıyız. Tek bir evrende yaşıyoruz. Bu savaş, sadece dayanışma ve kararlılıkla kazanılır" ifadelerini kullandı.

HİNDİSTAN'DAN CORONA AŞISI DENEMELERİ DEVAM EDİYOR

Hindistan'da bir potansiyel aşının daha insanlar üzerinde test edilmeye başlandığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Hint ilaç şirketi Bharat Biotech'in Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi ve Ulusal Viroloji Enstitüsü iş birliğiyle geliştirdiği "Covaxin" adlı Covid-19 aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerine onay verildi.

Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsünde (AIIMS) yapılan denemede 30 yaşındaki hastaya ilk doz aşının uygulandığı kaydedildi. AIIMS dışında 11 merkezde daha yürütülecek denemeye 1. aşamada 375, 2. aşamada da 750 sağlıklı gönüllünün katılması planlanıyor.



Hindistan'ın ilk yerli üretim aşı adayı Covaxin, ülkede insanlar üzerinde test edilmeye başlanan ikinci aşı oldu. Daha önce Zydus Cadila ilaç şirketinin geliştirdiği "ZyCoV-D" adlı Covid-19 aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerine 16 Temmuz'da başlanmıştı.

Hindistan'da Bharat Biotech ve Zydus Cadila dışında Hindistan Serum Enstitüsü (SII) ile Panacea Biotec şirketleri de yerli aşı geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyor. Bu kuruluşların geliştirdiği aşı adayları, henüz klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

KLİNİK DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.Klinik denemelerin ilk aşamasında az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

25 AŞI ADAYI KLİNİK DENEME AŞAMASINDA

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 24 Temmuz itibarıyla Covid-19'a karşı 25 aşı adayı deneme aşamasında, 141 aşı adayı da klinik öncesi geliştirme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 16 milyonu aşarken 644 binden fazla kişi hayatını kaybetti.



Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, vaka sayısı 1 milyon 382 bin 995'e ulaşan Hindistan, ABD ve Brezilya'nın ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü ülke konumunda bulunuyor.