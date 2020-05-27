Koronavirüste örnek gösterilen ülkede 50 gün sonra sıçrama
Koronavirüs ile mücadelede örnek ülke olarak gösterilen ve haftalardır vaka sayısının çok düşük seyrettiği Güney Kore'de 50 günden sonra 40 vakanın tespit edildiği açıklandı.
Sıkı önlemler alarak, hızlı ve çok sayıda test yaparak ve virüsü takip etmeyi başaran teknolojileri topluma entegre etmeyi başararak büyük başarı elde eden Güney Kore’de 50 günden sonra 40 yeni vaka açıklanması ülkede panik yarattı.
Son haftalarda vaka bazındaki en yüksek sıçramayı yaşayan Güney Kore’de Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi, ülke genelindeki toplam vaka sayısının 11.265 olduğunu açıklarken toplam ölüm sayısının da 269’da kaldığını duyurdu.
VAKALARIN ÇOĞU SEUL’DE
Vakaların büyük çoğunluğunun gece kulüplerinin olduğu, karaoke odalarının bulunduğu ve e-ticaret depolarının yer aldığı başkent Seul’de olduğu açıklandı. Vakaların 3’ünün ülke dışından gelen bireylerden bulaştığı açıklandı.
Koronavirüsle mücadele sonrasında normale dönüş için sürecin başladığı Güney Kore’de 2 milyondan fazla öğrenci bugün okullara geri dönecek.
Video Haberler
- Aç kalan bozayılar ile tilki mahallede yiyecek aradı
- Polis şiddeti bu kez Edirne'de
- 5 kişiyi alıkoyup gaspeden şüpheliden gazetecilere tekme
- Metroda koronavirüs deneyi: Herkese bulaşıyor
- 'Tarlam' dediği ormanlık arazi elinden alınınca ağladı
- AKP'li meclis üyesinin CHP'li üyeye saldırı görüntüleri
- Polisten yurttaşlara sitem: Biz Yunan polisi miyiz?
- Ronaldo'dan basket şov! Ayağıyla attı gündem oldu
- Show Haber ekibine Büyükçekmece'de saldırı!
- Mersin’de yerli buğday üretimi teşvik ediliyor