Koronavirüsü böyle anlattı: "Amaç dijital para sisteminin altyapısını tamamlamak"

06 Temmuz 2021 Salı, 17:02

Dünyada yaklaşık 4 milyon, ülkemizde ise 50 bin insanın ölümüne yol açan koronavirüs salgını yeni mutasyonlarla tehdit oluşturmaya devam ederken, virüsün varlığına inanmayan çevreler de faaliyetlerini sürdürüyor.

Virüse karşı geliştirilen aşılar aleyhinde bildiriler dağıtıp toplantılar düzenleyen bu çevrelerin temsilcileri ekranlarda da boy gösteriyor. İşte bu kişilerin son örneği Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen TV 5'te "Gizli Dosyalar" isimli programın sunucusu Hamza Yardımcıoğlu oldu.

Yardımcıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada pandeminin aslında hiç olmadığını öne sürüp şu ifadeleri kullandı:

"Tarihin en büyük sahtekârlığı sahnelendi. Amaçları herkesi aşılamak bahanesiyle, dijital aşı cüzdanlarını oluşturmak ve bu cüzdanlarla dijital para sisteminin altyapısını tamamlamaktı. Sonunda nakit kullanımını kaldırıp, dijital para sistemine geçecekler."

Yardımcıoğlu'nun paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.









