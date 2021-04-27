Yoğun bakımdan çıkan Mısra Öz: Dayanışmanın insana güç verdiğine bir kez daha şahit oldum

27 Nisan 2021 Salı, 20:09

Çorlu tren faciasında oğlu Arda Sel'i ve eşini kaybeden ve adalet arayışı devam eden Mısra Öz, 17 Nisan’da koronavirüs tedavisi sürerken solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı.

Tedavisinin ardından normal odaya alınan öz, "'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' demiş Atam. Her sözü gibi ne kadar anlamlı. Ne kadar özel. Covidi de yendim" ifadelerini kullandı.

"Dayanışmanın insana verdiği omuz ile gücüne güç verdiğine bir kez daha şahit oldum" diyen Mısra Öz'ün Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' demiş Atam. Her sözü gibi ne kadar anlamlı. Ne kadar özel. Covidi de yendim. Tabi ki en başta özenle tam 7 gün entübede kalıp, bebekler gibi beni hayata bağlayan ve hala özenle tedavime emek veren doktorlarım sayesinde."

"BİR SÜRE DAHA TEDAVİM DEVAM EDECEK"

"Sonsuz bir çaba ve emek onlarınki! Sağlık çalışanlarının her birinin özverili hassasiyeti çok çok kıymetli! İnanın! Asıl savaşçı onlar. Tüm bu süreçte gelen tüm mesajları bana okudular. Yaşanılanları anlattılar. Kocaman bir onur yaşadım. Gurur duydum. Hiç yalnız değil, aslında kocaman birlik ve beraberliğimizin olduğunu gördüm. Dayanışmanın insana verdiği omuz ile gücüne güç verdiğine bir kez daha şahit oldum. Tüm dilekler, dualar, niyetler için herkese minnettarım. Ağlayarak okudum çoğunu. Beni yüreklerinizde, oğlumu ise adalet nöbetinde taşımaya devam etmişsiniz. Eminim oğlum da herkese minnettar. İyi ki varsınız. Buraya kocaman bir gülümseme bırakıyorum. Güçlüklerin üzerinden birlikte gülümsemeyelim hayata diye. Bir süre daha tedavim devam edecek. İyiyim. Sizlerle güçlüyüm. Daha da güçlü olacağım. İyi ki ki varsınız. Sevgiler."

“Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” demiş Atam.

Her sözü gibi ne kadar anlamlı. Ne kadar özel. Covidi de yendim???? Tabi ki en başta özenle tam 7 gün entübede kalıp, bebekler gibi beni hayata bağlayan ve hala özenle tedavime emek veren doktorlarım sayesinde. Sonsuz bir çaba ve pic.twitter.com/Sa36ArhdmQ — Mısra ÖZ (@misra_oz) April 27, 2021

İMAMOĞLU VE TANRIKULU'NDAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Öz'ün paylaşımının altına "Yoğun bakımdan çıkmanız bizi sevindirdi, bir an önce tamamen iyileşmeniz dileğiyle, geçmiş olsun" diye yazdı.