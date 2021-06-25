Koronavirüsün meslek hastalığı sayılmamasına yönelik tepki sürüyor
Fahrettin Koca, kendisine verilen önergeler için ilk defa farklı yanıt verdi. Koronavirüsün meslek hastalığı sayılması için “SGK ile ortak çalışma yürütülmektedir” açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine bir yıldır koronavirüsün meslek hastalığı sayılması için verilen önergelerden birine ilk defa farklı yanıt verdi.
Daha önceki önergelere “Bakanlığımız görev alanına girmemektedir” diyen Koca, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 7 ay önce verdiği önergeye “Covid-19 pandemisinin meslek hastalığı alınabilmesi hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu ile ortak çalışma yürütülmektedir” karşılığını verdi. Koca’nın yanıtını değerlendiren Genel Sağlık İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, “Bugüne kadar verdikleri sözlerin hep günü kurtarmak için olduğunu gördük. Çalışan yararına da bir şey göremedik” ifadelerini kullandı.
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