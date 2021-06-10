Kosovalı golcü Muriç, komisyon skandalının ortaya çıkmasıyla gemileri yaktı
Lazio’da mutsuz günler geçiren Kosovalı yıldız Vedat Muriç, transfer sürecinde yaşanan komisyon skandalının ortaya çıkmasıyla gemileri yaktı, yönetime ayrılmak istediğini iletti. 27 yaşındaki forvet, Fenerbahçe’ye kiralık olarak dönmek istiyor.
İtalya’da son günlerin en çok konuşulan konusu, Muriç’in Lazio transferi sırasında yaşanan ve sportif direktör İgli Tare’nin de adının karıştığı komisyon skandalı. Bu olay, kulüpte zaten mutsuz olan Kosovalı forvet için bardağı taşıran son damla oldu. İtalyan basınında çıkan haberlerde, Simone İnzaghi’nin ardından takımın başına geçmeye hazırlanan Maurizio Sarri’nin de Muriç’i düşünmediği öne sürülüyor. Şartlar Sarı-Lacivertliler’e uyarsa, yeni sezondaki iki forvet transferinden birinin Kosovalı oyuncu olması yüksek ihtimal.
TANNANE İÇİN SICAK ADIMLAR
Transfer çalışmalarına başlayan F.Bahçe, Avrupa turuna ilk olarak Hollanda’dan start verdi. Geçtiğimiz sezonlarda da transfer listesinde olan Fas asıllı Hollandalı futbolcu Oussama Tannane ile tekrara temasa geçildi. Vitesse’de oynayan Hollandalı futbolcuyla geçen hafta Amsterdam’da bir görüşme sağlayan Fenerbahçe yönetimi, her konuda anlaştığı futbolcuyu İstanbul’a davet etti. Sarı-Lacivertli ekip, orta saha, 10 numara ve iki kanatta da görev yapan 27 yaşındaki sol ayağın transfer edilmesiyle kadrosunu güçlendirecek.
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