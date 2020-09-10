KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların sınav giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, adayların "https://ais.osym.gov.tr" adresi ve "ÖSYM AİS Mobil" uygulamasından sınava giriş belgelerine ulaşabileceğini bildirdi.
Prof. Dr. Aygün, "Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" ifadesini kullandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde konuya ilişkin yayımlanan duyuruda da adayların sınava giriş belgelerini, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceği belirtildi.
Duyuruda, 20 Eylül'de uygulanacak ÖABT'ye girecek adayların, sabah oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra binalarına alınmayacağı kaydedildi.
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