KPSS ortaöğretim başvuruları için "son gün" uyarısı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyi için internet aracılığıyla yapılacak başvuruların bugün biteceğini hatırlattı.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2020-KPSS ortaöğretim düzeyi için internetten bireysel başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
- Ülkücüler, Cengiz Koraltan'ı darbetti
- Bir parti daha geliyor: Kurucu ismin 'İnce' detayı
- Vali ve Vali yardımcısının testi pozitif çıktı
- Alişan’dan Deniz Çakır’a cinsiyetçi hakaret
- Canan Kaftancıoğlu'na açılan davada karar açıklandı
- 'Türkiye'nin fakirleştiğinin hem tescili hem de ilanı'
- İmamoğlu: Esenyurt'ta yaşananlar yılların ihmali
- 'Koronavirüs vaka sayısı Koca'nın açıkladığının 20 katı'
- ‘Mobbing intihara sürekledi’ iddiası
- CHP'de 4 istifa birden
Video Haberler
- “Ben çıkıyorum da sen niye çıkacaksın” tekmesi
- Tevfik Göksu'nun canlı yayında zor anları
- Minibüs ile TIR çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
- Ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı
- Döviz kuru önemli mi?
- Nikah memurunun esprisi herkesi güldürdü
- Yüz yüze eğitim için kısıtlamalar gelebilir
- Sarıkamış'ta ayı yurttaşa el salladı
- Makas terörü kamerada! Herkesin canını tehlikeye attı
- Uludağ'da fırtınaya yakalanan atletlerin zor anları
En Çok Okunan Haberler
- Ülkücüler, Cengiz Koraltan'ı darbetti
- Bir parti daha geliyor: Kurucu ismin 'İnce' detayı
- Vali ve Vali yardımcısının testi pozitif çıktı
- Alişan’dan Deniz Çakır’a cinsiyetçi hakaret
- Canan Kaftancıoğlu'na açılan davada karar açıklandı
- 'Türkiye'nin fakirleştiğinin hem tescili hem de ilanı'
- İmamoğlu: Esenyurt'ta yaşananlar yılların ihmali
- 'Koronavirüs vaka sayısı Koca'nın açıkladığının 20 katı'
- ‘Mobbing intihara sürekledi’ iddiası
- CHP'de 4 istifa birden