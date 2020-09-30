KPSS ortaöğretim başvuruları için "son gün" uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyi için internet aracılığıyla yapılacak başvuruların bugün biteceğini hatırlattı.

AA
30 Eylül 2020 Çarşamba, 11:49
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ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2020-KPSS ortaöğretim düzeyi için internetten bireysel başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği belirtildi.


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