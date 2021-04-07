Kremlin’den Ukrayna sınırındaki Rus askerlerle ilgili açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun Ukrayna sınırındaki birlikleri Rusya yönetiminin gerekli gördüğü süre boyunca tutmaya devam edeceğini belirtti.
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