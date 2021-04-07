Kremlin’den Ukrayna sınırındaki Rus askerlerle ilgili açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun Ukrayna sınırındaki birlikleri Rusya yönetiminin gerekli gördüğü süre boyunca tutmaya devam edeceğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
07 Nisan 2021 Çarşamba, 13:47
Kremlin’den Ukrayna sınırındaki Rus askerlerle ilgili açıklama
Abone Ol google-news

AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler