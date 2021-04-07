Pentagon’dan Rusya’ya çağrı: ‘Niyetini açıkla’
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'ya, Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği konusunda niyetini açıkça ortaya koyması çağrısında bulundu.
Konuya ilişkin görüşlerini paylaştığı basın toplantısında Kirby, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Rusya’nın, Ukrayna sınırındaki askeri hareketlilik ile ilgili niyeti, ABD için belirsizliğini koruyor" diyen Kirby sözlerine, "Washington, Moskova’yı daha net olmaya çağırıyor" diyerek devam etti.
Sözcü ayrıca, "(Rusya'nın) niyet tam olarak açık değil (...) sınır boylarındaki kuvvetlerini hareketlendirme konusundaki niyetini açık etmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı. Kirby, “Şu an için (Rusya'nın) niyetine ilişkin açıklamada bulunmak zor” dedi.
Washington'un Moskova'dan, Rusya'daki askeri hareketlilik ile ilgili açıklama talebini değerlendiren Peskov ise dün yaptığı açıklamada, "Buna daha önce tepki verdik. Bu konuda yaptığımız açıklamaya ilave edeceğimiz bir şey yok” dedi.
Kaynak: AA/TASS
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