Kripto parada bir ilk: Dijital sanat eseri 69 milyon dolara satıldı

13 Mart 2021 Cumartesi, 15:05

Jpg dosyası halinde satışa sunulan Mike Winkelmann imzalı dijital eserin, Londra'daki Christie's Müzayede Evi'nde 69.3 milyon dolara satıldığı duyuruldu.

Sputnik'in aktardığına göre, 'Everydays: The First 5000 Days' isimli eser şimdiye kadar en yüksek fiyata satılan dijital sanat eseri oldu. Bu satışla birlikte Beeple adıyla tanınan Winkelmann'ın 'yaşayan en değerli üç sanatçı' arasına girdiği belirtildi.

YAPIMI 5 BİN GÜNDEN FAZLA SÜRDÜ

Yapımı 13 yıl süren eser, Beeple ismiyle tanınan dijital artist Winkelmann'ın 1 Mayıs 2007'den 7 Ocak 2021'e kadar her gün çizdiği dijital görüntülerden oluşuyor.

Christie's Müzayede Evi'nin yaptığı açıklamada eser, "Güncel olaylar hakkında kişisel yorumlar içeren fantastik, grotesk ve absürt resimlerden oluşuyor" şeklinde tanımlandı.

Güney Karolina'da yaşayan grafik tasarımcı Winkelmann, müzayede evinde yaptığı açıklamada "Şimdi kendimi politik bir karikatüristmişim gibi görüyorum" dedi. Winkelmann, "Eskiz kullanmak yerine, güncel olaylar hakkında gerçek zamanlı yorum yapmak adına en gelişmiş teknoloji olan 3D araçları kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

BLOCKCHAİN TEKNOLOJİSİYLE KORUNUYOR

NFT adı verilen teknoloji, sanal dosyalar için bir 'özgünlük (satın alım) sertifikası' olarak sunuluyor. Girişimci kişiye verilen bu sertifikayla sanal eşya üzerindeki sahiplik kamuya açık bir şekilde doğrulanıyor ve 'blokchain' olarak bilinen ağda saklanıyor. Bu teknoloji, eşya üzerinde değişiklik yapma hakkını da sadece sahibine tanımakta.

Christie's Müzayede Evi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, eserin kripto para birimi ile satıldığı ve bunun bir ilk olduğunu belirtildi.

Öte yandan NFT kullanılarak kripto para ile satış işlemi geçekleştirilen eserin, kripto para gibi değerli verilerin saklandığı blockchain teknolojisi ile kayıt altına alındığı da bildirildi. Eser hakıındaki bilgiler de eseri satın alan ve ismi açıklanmayan kişiye aktarıldı.