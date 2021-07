Küçük Amal’ın Gaziantep’ten Manchester’a uzanan yolculuğu bugün başlıyor

27 Temmuz 2021 Salı, 04:00

Küçük Amal’ın Türkiye-Suriye sınırından Birleşik Krallık’a uzanan ve dört ay sürecek yolculuk bugün Gaziantep’te başlıyor; Adana, Tarsus, Mersin, Bozkır (Konya), Antalya, Pamukkale, Denizli, Selçuk, Urla ve İzmir’in ardından 8 Ağustos’ta Çeşme’de son buluyor. Amal, yol boyunca pek çok proje ortağı kurum, sanatçı ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek farklı kültür ve sanat etkinlikleriyle karşılanacak.

Yapımcılığını Stephen Daldry, David Lan, Tracey Seaward ve Naomi Webb’in üstlendiği The Walk - Yürüyüş, Birleşik Krallık merkezli tiyatro topluluğu Good Chance Tiyatrosu ile dünyanın önde gelen kukla topluluklarından, War Horse-Savaş Atı’nın yaratıcıları Handspring Kukla Kumpanyası işbirliğinde gerçekleştiriliyor. Gezici sanat ve umut festivali olarak anılan The Walk - Yürüyüş’ün sanat direktörlüğünü Amir Nizar Zuabi üstleniyor. Zuabi, aynı zamanda The Good Chance’in de sanat direktörlüğünü yürütüyor. Projenin Türkiye yapımcıları ise İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve kültür yöneticisi Recep Tuna.

Küçük Amal, annesini bulmak üzere çıktığı yolculukta, 27 Temmuz - 3 Kasım tarihleri arasında 8 ülke sınırını geçerek 8 bin km. yol kat edecek. Amal’ın Türkiye’de başlayacak yolculuğu sırasıyla Yunanistan, İtalya, Fransa, İsviçre, Almanya ve Belçika’nın ardından Birleşik Krallık’ta son bulacak.

Küçük Amal ailelerinden ayrılarak yerinden edilmiş milyonlarca mülteci çocuğun bir simgesi...