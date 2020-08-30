Küçük Yusuf caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Burdur'da caddede ağlarken bir vatandaşın gördüğü ve polislere teslim ettiği 3 yaşındaki Yusuf, ailesine teslim edildi. Kadın polis memurunun anne şefkatiyle yaklaşıp, ailesinin ismini öğrenmeye çalıştığı küçük Yusuf, 'annemin adı anne', 'babamın adı baba' diyerek cevap verdi.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ağlayıp, dolaşırken bir vatandaşın dikkatini çeken ve isminin 'Yusuf' olduğunu söyleyen çocuk, devriye gezen polis ekibine teslim edildi. Ekipteki kadın polis memuru, anne şefkatiyle yaklaşarak, küçük çocuğun ailesinin ismini öğrenmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Küçük çocuk, anne ve babasının adını soranlara 'annemin adı anne', 'babamın adı baba' diyerek cevap verdi.
Çocuğun geldiği istikameti gören vatandaşlar polis ekibine, evinin de bu yönde olabileceğini söyledi. Tahmin edilen yere götürülen Yusuf'un Konak Mahallesi'nde oturan ailesinin evi tespit edildi. Burdur Emniyet Müdürlüğü çocuk şube ekipleri tarafından küçük Yusuf ailesine teslim edildi.
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