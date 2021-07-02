Küçük Zeynep yem karma makinesinde can verdi: Dede gözaltına alındı
İzmir'in Tire ilçesinde, 5 yaşındaki Zeynep Kumsal Yılmaz, dedesinin çalıştığı çiftlikte yem karma makinesinin içinde yaşamını yitirdi. Küçük kızın yem karma makinesine nasıl düştüğü araştırılırken, dedesi M.T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde Tire'ye bağlı Gökçen Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Çiftlikte hayvan bakıcısı olarak çalışan M.T., hayvanlar için yem kararken, iddiaya göre torunu Zeynep Kumsal Yılmaz da yanında oynamaya başladı.
KOL VE BACAK PARÇALARI
Küçük kız bir ara ortadan kayboldu. Merak edip, aramaya çıkan dedesi, yem karma makinesinde torununun kol ve bacak parçaları ile kan olduğunu fark etti. M.T., durumu jandarmaya bildirdi.
OTOPSİ İÇİN
Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede küçük kızın feci şekilde can verdiği belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından küçük kızın, parçalanan uzuvları toplanıp, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
DEDE GÖZALTINA ALINDI
Küçük Zeynep Kumsal Yılmaz'ın dedesi ve acı haberi alarak olay yerine gelen diğer yakınları sinir krizi geçirdi. Çocuğun yem karma makinesine nasıl düştüğü araştırılırken, jandarma dede M.T.'yi gözaltına aldı. Jandarma, çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.
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